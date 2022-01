Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Celem dzisiejszego wyjazdu była Wielka Puszcza w Beskidzie Małym. Jest to przysiółek Porąbki w dolinie potoku o tej samej nazwie. W okresie II wojny światowej w lasach otaczających Wielką Puszczę stacjonował oddział partyzancki AK "Garbnik". Wybrałem wariant dłuższy i trudniejszy, ale za to przebiegający przez przepiękne i malownicze tereny Beskidu Żywieckiego i Beskidu Małego. Jak zwykle ruszamy z Czechowic-Dziedzic dalej jedziemy przez Bielsko-Białą, Straconkę, Przełęcz Przegibek, Międzybrodzie Bialskie, Porąbkę. Półmetek trasy osiągamy w Wielkiej Puszczy. Niestety pogoda znacznie się pogorszyła i w iście "angielskich" warunkach wracam do domu. Droga powrotna prowadzi przez Targanice, Roczyny, Czaniec, Kęty, Pisarzowice, Bestwinę i Kaniów. Super trasa, szkoda tylko że pogoda trochę nie dopisała, ale mimo to gorąco polecam. Nawiguj

Lipnik - dzielnica Bielska-Białej, która swymi korzeniami sięga końca XIII wieku. Dawniej był samodzielną wsią, założoną jako wieś książęca. Jako samodzielna gmina wiejska Lipnik funkcjonował do 1925 roku, kiedy to został przyłączony do Białej Krakowskiej, zaś w 1951 roku po połączeniu Bielska i Białej znajduje się w granicach administracyjnych tego miasta. Do atrakcji można zaliczyć kamienny Amfiteatr, zbudowany na niewielkiej polanie z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, gdzie na opadających zboczach ulokowane zostały ławy z kamienia. Niegdyś teren ten był oświetlony, z alejkami wśród drzew stanowił centrum rekreacji, obecnie jest zarośnięty i zaniedbany. Drugą atrakcją jest zabytkowa Leśniczówka, która została wybudowana w 1884 roku, w miejscu, gdzie dawniej stał pałacyk myśliwski Habsburgów. Niestety od wielu lat ten piękny, zabytkowy obiekt ulega coraz większemu zniszczeniu. Jeszcze do niedawna można było podziwiać stylowe wnętrza, masywne dębowe podłogi i przepiękną konstrukcję dachu z ręcznie wykonanymi ćwiekami na krokwiach. Dziś pozostała tylko część tych elementów.

