Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Ścieżki rowerowe z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 3

Dystans: 77,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 235 m

Suma podjazdów: 1 292 m

Suma zjazdów: 1 280 m

Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Dzisiejsza trasa przebiega po niebieskim szlaku rowerowym, biegnącym wokół Bielska-Białej. Trasa jest niezwykle ciekawa i urozmaicona, jednakże duża suma podjazdów, które musimy pokonać, kwalifikuje ją do trudnych. Sama pętla ma 52 km długości. Punkt początkowy obrałem w Mazańcowicach i dalej pojechałem w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara przez Wapienicę, Kamienicę, Mikuszowice Śląskie i Krakowskie, Straconkę, Kozy, Dolną Wieś, Hałcnów, Komorowice Krakowskie i Śląskie. Prawie cały dystans pokonujemy komfortowo drogami asfaltowymi i ścieżkami rowerowymi. Jedynie podczas dojazdu do pętli natrafiłem na kilkusetmetrowy odcinek zniszczonej ścieżki leśnej, ale zmrożony grunt umożliwił pokonanie tej przeszkody. Dodatkowo można zmodyfikować trasę i podjechać do paru ciekawych miejsc, które znajdują się nieopodal: zapora w Wapienicy, dolna stacja kolejki na Szyndzielnię, Błonia, czy też piękny Park Pałacowy w Kozach.

