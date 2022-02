Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Jak w tytule, wybrałem się w przejażdżkę wałami wzdłuż rzeki Wisły. Odcinek z Kaniowa do Harmęży liczy około 20 km i przebiega po Wiślanej Trasie Rowerowej. Nawierzchnia na wałach jest różnorodna, od trawiastej, poprzez ziemną do kamienistej. Ogólnie jedzie się dobrze i bez większych problemów można ją pokonać, tym bardziej, że o tej porze roku nie jest jeszcze zarośnięta. Są miejsca, gdzie jakieś kundle obszczekają nas zajadle, ale zapewne ruch tutaj jest znikomy, dlatego mają jedyną okazję rozruszać kości ;) Droga powrotna głównie asfaltówkami przez Wilcze Doły, Przecieszyn, Jawiszowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Szczyrk to miasto turystyczno-wypoczynkowe, położone w dolinie Żylicy, w Beskidzie Śląskim. Niegdyś znany i ceniony ośrodek narciarski w Polsce. Niestety na dzień dzisiejszy przestarzała infrastruktura i brak inwestycji spowodowały, że pozostał daleko w tyle. Do Szczyrku najłatwiej dojechać przez Bielsko-Białą, Mikuszowice Krakowskie, Wilkowice, Meszną i Buczkowice. W drodze powrotnej przetestowałem ścieżkę rowerową biegnącą ze Szczyrku do Rybarzowic, a dalej przez Łodygowice, Wilkowice, Bielsko-Białą wróciłem do Czechowic-Dz.

