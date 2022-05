Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Czechowicach-Dziedzicach ma być 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Czechowicach-Dziedzicach ma być 23°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 100,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 330 m

Suma podjazdów: 1 142 m

Suma zjazdów: 1 216 m

Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Węgierska Górka to miejscowość turystyczna, w urokliwym zakątku Żywiecczyzny, nad rzeką Sołą, będąca świetną bazą wypadową w Beskid Śląski oraz Beskid Żywiecki.

Węgierska Górka była ważnym punktem oporu podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Współcześnie można zwiedzić tutaj polskie fortyfikacje z tego okresu.

Do atrakcji możemy zaliczyć liczne forty obronne, bulwary nad Sołą, czy Aleję Zbójników (znajduje się tu 6 rzeźb wysokości około 5 m przedstawiających popularne postaci z dziejów zbójnictwa Żywiecczyzny).

