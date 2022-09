Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 września?

Rowerem w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,11 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 666 m

Suma zjazdów: 668 m

Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

W Bielsku-Białej na ścianie budynku przy ulicy Piastów Śląskich 10 (Osiedle Piastów Śląskich) powstaje kolejny wielkoformatowy mural. Autorem realizacji jest duet artystyczny „Olliemoonsta”, który tworzą Naza del Rosal i Juan Rico – hiszpańscy artyści i projektanci. Tematem bielskiego muralu jest kultura górali beskidzkich, przetworzona poprzez kolorową ilustracyjną stylistykę charakterystyczną dla twórców.

