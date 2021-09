Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Czechowicach-Dziedzicach ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 26 września w Czechowicach-Dziedzicach ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 102,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 882 m

Suma zjazdów: 1 883 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Celem dzisiejszej wycieczki jest Zator. Miasto położone nad Skawą, w Kotlinie Oświęcimskiej. Znane z hodowli ryb – zwłaszcza karpia królewskiego – i cyklicznej imprezy, Zatorskie Dni Karpia. Stolica Doliny Karpia. Drugie oblicze Zatoru to "fabryka rozrywki". Znajduje się tu lunapark „Zatorland” w skład którego wchodzi: Park Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologii, Park Bajek i Stworzeń Wodnych oraz Park Owadów. Zaś dla rządnych ekstremalnych doznań i wrażeń polecam największy rodzinny park rozrywki w Polsce „Energylandię”. Trasa prowadzi przez Kaniow, Brzeszcze i Oświęcim skąd dalej jedziemy 20 kilometrową, asfaltową ścieżką wzdłuż rzeki Wisły. Droga powrotna przebiega przez Polankę Wielką, Zasole, Jawiszowice, Dankowice i Kaniów.

Nawiguj