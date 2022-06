Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Rowerem z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 609 m

Suma zjazdów: 607 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Krótka i łatwa przejażdżka z Czechowic-Dziedzic do Jankowic. Jankowice - wieś położona w powiecie pszczyńskim, którą można porównać do Paryża... swoją wieżę Eiffla też mają :) Wracając odwiedziłem jeszcze Warownię Pszczyńskich Rycerzy. To nie tylko restauracja, ale miejsce z wieloma atrakcjami, istny raj dla dzieci. Nie zapomnijcie tylko zabrać ze sobą worka dukatów ;)

