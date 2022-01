Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe z Czechowic-Dziedzic

Stopień trudności: 2

Dystans: 57,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 240 m

Suma podjazdów: 1 284 m

Suma zjazdów: 1 272 m

Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Celem dzisiejszej wycieczki jest zabytkowa Huta Szkła w Jaworzu. Huta działała w pierwszej połowie XIX wieku prawdopodobnie w latach 1825 – 1860. W 2010 r. w miejscu dawnej huty, stworzono stałą ekspozycję w postaci: makiety pieca komorowego; tablic poglądowych wyjaśniających zasady ówczesnej produkcji szkła; zbioru znalezionych tzw. „stłuczek” szklanych pochodzących z okresu istnienia huty. Do Jaworza Załęża pojechałem przez Ligotę, Międzyrzecze Górne i Dolne oraz przepiękne tereny Jaworza Dolnego, Średniego i Górnego. Ten wariant trasy jest ławy i przyjemny. Z powrotem, żeby nie było tak łatwo ;) pojechałem przez Biery, Świętoszówkę, Łazy, Wieszczęta, Rudzicę, Landek, Bronów i Zabrzeg. Tutaj musimy włożyć już więcej wysiłku w pokonanie pagórkowatego terenu, ale wylany pot zrekompensują nam przepiękne widoki.

