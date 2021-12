Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Dzisiejsza wycieczka to pętla, której celem było poznanie nowych ciekawych miejsc i ścieżek, a przebiegała przez Ligotę, Landek, Chybie, Drogomyśl, Pruchną, Dębowiec, Ochaby Małe, Pierściec i Iłownicę. Na trasie znajduje się zabytek - krzyż pokutny w Pruchnej. To jeden z ostanich na Śląsku Cieszyńskim świadków starego prawa, według którego skazany był zmuszony za swe złe uczynki wystawić na własny koszt lub własnymi siłami krzyż pokutny... W Dębowcu możemy trochę odpocząć, zażywając inhalacji solankowej w tutejszej tężni. Na pograniczu Iłownicy i Landeka odkryłem ciekawą twórczość artystyczną w postaci karmników. Wzdłuż ulicy na każdym drzewie i słupie znajdują się ciekawe i intrygujące domki dla ptaków. Nawiguj

Wreszcie upalna pogoda dotarła na południe Polski. Nic tylko wskoczyć na rower i szukać zimnej wody dla ochłody. Pojechałem obadać dwa zalewy znajdujące się w Trzebini. Pierwszy to sztuczny zalew Balaton, położony w centrum miasta, w nieczynnym wyrobisku kamieniołomu,. Woda akwenu jest w pierwszej klasie czystości. Jego powierzchnia wynosi około 3 ha, a średnia głębokość około 9,5 m. Krystaliczna woda zachęca do kąpieli, jednakże minusem jest unoszący się bardzo nieprzyjemny zapach z pobliskiej rafinerii. Komfortowe warunki tylko przy sprzyjających wiatrach :) Drugi zbiornik to Zalew Chechło - jego powierzchnia liczy ok. 54 ha. Znajduje się na skraju Puszczy Dulowskiej, z dwóch stron otoczony lasami. Część zalewu jest zagospodarowana i przygotowana na przyjęcie turystów, natomiast północną część pozostawiono w stanie dzikim i jest to wspaniałe miejsce dla obserwacji ptaków, poszukiwania roślin oraz dla amatorów wędkarstwa.

