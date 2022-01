Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 51,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 1 022 m

Suma zjazdów: 985 m

Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Łatwa trasa biegnąca pomiędzy stawami i wzdłuż rzeki Wisły. Jedziemy przez Kaniów, Jawiszowice i Brzeszcze. Tu na terenie byłego podobozu Jawischowiz, czas na krótką chwilę zadumy i refleksji. Półmetek osiągamy w miejscowości Wola. W drodze powrotnej jedziemy przez Frydek, Miedźną, Rudołtowice i Goczałkowice-Zdrój.

