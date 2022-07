Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Czechowic-Dziedzic warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Wokół zbiornika wodnego Dziećkowice. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 93,53 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 719 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 W piękny, słoneczny, letni dzień wybraliśmy się na wycieczkę do Chełma Śląskiego, gdzie atrakcją turystyczną jest Smutna Góra, wcześniej zwana Łysą Górą.

Swoją nazwę zawdzięcza panującej w latach 1831-36 epidemii cholery azjatyckiej, na terenie Chełma Śląskiego, Imielina i okolic, przyniesiona przez żołnierzy rosyjskich ścigających garstkę powstańców listopadowych.

Nieopodal znajduje się zbiornik wodny Dziećkowice utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków. Wokół znajdują się liczne dzikie plaże, jednakże objechanie go nie należy do najprzyjemniejszych. Połowa trasy wokół zbiornika przebiega po betonowych płytach, zaś druga połowa po piasku...

Mimo tych małych niedogodności wycieczka była bardzo udana. Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Szczyrk Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,67 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 317 m

Suma podjazdów: 1 100 m

Suma zjazdów: 1 106 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Szczyrk to miasto turystyczno-wypoczynkowe, położone w dolinie Żylicy, w Beskidzie Śląskim. Niegdyś znany i ceniony ośrodek narciarski w Polsce. Niestety na dzień dzisiejszy przestarzała infrastruktura i brak inwestycji spowodowały, że pozostał daleko w tyle. Do Szczyrku najłatwiej dojechać przez Bielsko-Białą, Mikuszowice Krakowskie, Wilkowice, Meszną i Buczkowice. W drodze powrotnej przetestowałem ścieżkę rowerową biegnącą ze Szczyrku do Rybarzowic, a dalej przez Łodygowice, Wilkowice, Bielsko-Białą wróciłem do Czechowic-Dz.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka przyrodniczo-rekreacyjna. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 575 m

Suma zjazdów: 599 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Trasa przebiega przez pola, lasy, między stawami i jeziorami a także miejskimi ulicami. Każdy znajdzie coś dla siebie i na pewno nie będzie się nudzić ;) Nad zaporą goczałkowicką panowały dzisiaj wyśmienite warunki. Lekki wiatr i szum wody powodował, że gdy zamknęło się oczy można było wyobrazić sobie, że jest się nad naszym pięknym i ciepłym morzem ;)

🚲 Trasa rowerowa: Do starej cegielni w Bestwinie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,69 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 399 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Kapryśna pogoda, jak to na kwiecień przystało, pokrzyżowała mi plany wycieczki, ale i tak udało się klucząc pomiędzy burzowymi chmurami, objechać prawie suchym kołem :) Celem wycieczki była cegielnia parowa w Bestwinie. Działalność rozpoczęła w 1908 r. zaś ostatni wypał cegły dokonał się 26 lipca 2007 roku, gdyż cegielnię doświadczył pożar. Koszty wznowienia produkcji były ogromne, dlatego przedsiębiorstwo skupiło się na innej formie działalności. W okolicy cegielni spotyka się liczne pozostałości wyrobisk, zamienione na stawy.

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Czechowic-Dziedzic: z dołu do góry, z góry na dół Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 027 m

Suma zjazdów: 1 061 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Trasa atrakcyjna widokowo, obfitująca w krótkie podjazdy i zjazdy, a i dla miłośników szybkiej jazdy też znajdą się proste płaskie odcinki, na których możemy poczuć wiatr we włosach ;) Startujemy w Czechowicach-Dz. i kierujemy się na Kaniów, dalej przez Bestwinę dojeżdżamy do Komorowic. Tutaj robimy "nawrotkę" i czerwoną trasą rowerową pomykamy w kierunku Czechowic. Ulicą Ligocką przejeżdżamy przez krajową 1 i ponownie obieramy kierunek południowy. W Ligocie znów "nawrotka" i pędzimy do Zabrzega. Stąd już tylko kawałek do końca wycieczki.

