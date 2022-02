Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Ścieżki rowerowe w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w Czechowicach-Dziedzicach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 06 lutego w Czechowicach-Dziedzicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 43,66 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 831 m

Suma zjazdów: 823 m

Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Korzystając z pięknej, słonecznej pogody wybrałem się ponownie w rejon Starego Bielska i Aleksandrowic, aby sprawdzić czy jesień przybrała już swoje wspaniałe barwy. Trasa przebiega w nowym wariancie, biegnąc zarówno głównymi drogami jak i ścieżkami rowerowymi. Pomimo że dystans do przejechania nie jest długi, to suma podjazdów wynosi 500m i dlatego oceniam ją na średni stopień trudności. Trochę wysiłku rekompensują wspaniałe widoki i piękny jesienny klimat.

