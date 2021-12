Wycieczki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 52,25 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 032 m

Suma zjazdów: 1 026 m

Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Kolejna wycieczka mająca na celu podziwianie i delektowanie się pięknem przyrody w jesienne dni. Tradycyjnie wyruszamy z Czechowic-Dziedzic i najkrótszą drogą, przez Goczałkowice-Zdrój dojeżdżamy do Pszczyny. Stąd dalej przez lasy pszczyńskie podróżować będziemy czerwonym szlakiem rowerowym. Po drodze napotkamy mnóstwo różnorodnych drzew i roślin, które przybrane w jesienne barwy tworzą niesamowite widoki. Ze względu na pogorszenie się pogody, w Kobiórze nieopodal Jez. Paprocańskiego osiągam półmetek trasy. Wracając jadę krótki odcinek "Plesówką", ale ze względu na błoto, mocno zniszczoną nawierzchnię i coraz mocniej padający deszcz, decyduję się ominąć "Plesówkę" i pojechać przez Studzienice i Ćwiklice. Pomimo trochę niesprzyjającej pogody wycieczkę zaliczam do udanych, a piękno przyrody możecie zobaczyć na dołączonych fotkach. Nic jednak nie zastąpi zobaczenia tego na żywo, więc na siodło i w drogę!

