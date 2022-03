Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Czechowice-Dziedzice, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Czechowic-Dziedzic

Przegląd tygodnia: Czechowice-Dziedzice, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Hulajnogi to coraz popularniejszy środek do przemieszczania się po mieście. Niestety, również wymagający szczególnej ostrożności jak rower czy motocykl i to nie tylko ze strony prowadzącego, ale także innych uczestników ruchu. Przekonały się o tym dwie młode kobiety jadące na hulajnodze, które zostały potrącone przez samochód.

ŚLASKIE. GUS opublikował dane dotyczące m.in. przestępstw w poszczególnych miastach i powiatach woj. śląskiego, w roku 2021. Oto miasta w regionie, gdzie... trzeba uważać - potwierdzają to dane GUS! Stworzyliśmy LISTĘ regionów, w których liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych przez Policję na 1000 mieszkańców jest najwyższa. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".