Trasy spacerowe do 11 km od Czechowic-Dziedzic. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 22 - 23 stycznia?

Trasy spacerowe w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 11 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 5,52 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 340 m

Suma zejść: 345 m

Trasę spacerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Ireneusz

Ciekawe eksponaty zebrane przez hobbystów.

Założyciele i pomysłodawcy muzeum regionalnego, podkreślają, że ich inicjatywa związana jest z promowaniem historii oraz lokalnego dziedzictwa, a zgromadzone na wystawie artefakty ukazują bogatą spuściznę minionych dziejów miejscowości i samego uzdrowiska.

Odwiedzający, pośród prezentowanych zbiorów pochodzących głównie z przełomu XIX i XX stulecia oraz okresu dwudziestolecia międzywojennego, mogą zobaczyć m.in. przedmioty codziennego użytku, historyczne przybory toaletowe, szklane naczynia o różnorodnym przeznaczeniu, dawne urządzenia zdrojowe (w tym wannę kąpielową i wagi do ważenia kuracjuszy), pamiątki związane z miejscowym kościołem parafialnym i szkołą oraz codzienną pracą na gospodarstwie rolnym (eksponowane w „zakątku wiejskim”).