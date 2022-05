Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Ścieżki rowerowe z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 676 m

Suma zjazdów: 674 m

Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Mała pętla późnym popołudniem z Czechowic-Dz. przez Podraj, Ligotę, Międzyrzecze Dolne i Mazańcowice. Trasa jest bardzo urozmaicona, przebiega spokojnymi ścieżkami i drogami wzdłuż pól, stawów, lasów, trochę pod górkę, a trochę w dół :)

