Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Rowerem w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 38,17 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podjazdów: 756 m

Suma zjazdów: 761 m

Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36

Stare Bielsko – dzielnica Bielska-Białej położona w dolinie Potoku Starobielskiego, u stóp wzgórz Malowany Dworek i Trzy Lipki. Wzgórze Trzy Lipki należy do najcenniejszych przyrodniczo terenów miasta. Kolejną atrakcją są polskie schrony bojowe, których jest tutaj wiele i są nie lada gratką dla miłośników historii.

