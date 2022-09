Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 września?

Rowerem z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,8 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 918 m

Suma zjazdów: 907 m

Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36

Łatwa i niedługa trasa po lasach kobiórskich na zakończenie dnia. Zachód słońca jest piękny nie tylko nad morzem, czy jeziorem! W lesie też ma swój urok, szczególnie gdy z jednej strony możemy podziwiać wschód księżyca a z drugiej zachód słońca. Jeżeli nie wierzycie przekonajcie się sami na własne oczy!

