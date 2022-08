Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Rowerem z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,62 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 1 012 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Przyszedł maj, a wraz z nim poprawa pogody i gdyby nie ten wiatr dochodzący do 30 km/h, byłoby wręcz idealnie. W doskonałych nastrojach pojechaliśmy na pierwszą majówkę tego roku. Po krótkich negocjacjach postanowiliśmy odwiedzić Stare Miasto w Oświęcimiu. Pojechaliśmy wzdłuż prawego brzegu Wisły przez Kaniów, Jawiszowice, Brzeszcze i Rajsko. Po odpoczynku i zregenerowaniu sił ruszamy w drogę powrotną. W Brzeszczach przekraczamy rzekę Wisłę i tym razem lewym brzegiem, przez Górę, Grzawę, Rudołtowice jedziemy do Goczałkowic-Zdroju, skąd już tylko kawałek do domu.

