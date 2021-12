Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 grudnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 11 - 12 grudnia mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic warto wybrać w weekend 11 - 12 grudnia.

Trasy rowerowe z Czechowic-Dziedzic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 30%. W niedzielę 12 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: Przelotem z Kaniowa do Bielska-Białej. Stopień trudności: 2

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 826 m

Suma zjazdów: 806 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic Trasa przebiega pomiędzy dwoma lotniskami znajdującymi się w Kaniowie i Bielsku-Białej. Nasz "lot" odbywa się nad Czechowicami, Komorowicami, Starym Bielskiem i Aleksandrowicami.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Cz.-Dz./ Bieruń/ Paprocany/ Pszczyna/ Cz.-Dz. Stopień trudności: 1

Dystans: 81,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 837 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic Końcówka lata, wspaniała bezwietrzna pogoda, nie pozostaje więc nic innego jak wskoczyć na rower i w drogę. Pomimo, że trasa liczy ponad 80 km, to ze względu na płaskie ukształtowanie terenu można zaliczyć ją do łatwych. Z Czechowic kierujemy się na Rudołtowice, Miedźną, Nowy Bieruń. Tutaj możemy odpocząć, podziwiając powstający nowy ogród "Mini arboretum". Teraz musimy podjąć decyzję: jedziemy w prawo czy w lewo? Rzut monetą i wypadło w prawo. Przejeżdżamy przez Bojszowy, Świerczyniec i skręcamy w Lasy Pszczyńskie. Stąd już tylko kawałek do Jeziora Paprocańskiego i nie można oprzeć się pokusie, objechania go ścieżką rowerową. Wracamy przez Kobiór i Pszczynę. I tak zakończyła się kolejna wspaniała wycieczka rowerowa. Gorąco polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Na ławeczki pod Platanem Stopień trudności: 2

Dystans: 51,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 980 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic Kozy są największą pod względem liczby ludności wsią Polski: liczą 12 744 mieszkańców. Największymi arakcjami są: pałac Czeczów, pochodzący z XVIII wieku, z zespołem parkowym i zabudowaniami dworskimi; kościół neoromańsko-neogotycki z początku XX wieku;

w parku dworskim jeden z najstarszych platanów w Polsce. To ponad 200-letnie drzewo zdobyło tytuł „Europejskiego Drzewa Roku” w zorganizowanym przez Klub Gaja konkursie ekologicznym w 2012 roku. Nad Kozami góruje 35 metrowy krzyż milenijny, stojący na szczycie Chrobaczej Łąki (828 m n.p.m.). Kto ma chęć i siły może podjechać do nieczynnego już kamieniołomu. Obecnie są to tereny rekreacyjne o niepowtarzalnej florze i faunie oraz strukturze geologicznej. Z półek skalnych można podziwiać przepiękne widoki na okolicę..., ale to już temat na następną wycieczkę ;)

🚲 Trasa rowerowa: Żywiec i okolice. Stopień trudności: 2

Dystans: 87,3 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 1 437 m

Suma zjazdów: 1 439 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Mieliśmy już zimę tej jesieni, teraz zawitało lato :) Nie sposób nie wykorzystać takiej pogody, ruszyłem więc w podróż do Żywca. Trasa prowadzi przez Komorowice, Bielsko-B., Mikuszowice, Wilkowice, Meszną, Buczkowice, Godziszkę, Kalną, Łodygowice i Pietrzykowice. W Żywcu pokręciłem trochę po Śródmieściu i Parku Zamkowym. Pojechałem też kawałek wzdłuż brzegu Koszarawy, gdzie natknąłem się na cyklistę zażywającego kąpieli słonecznych :) Fajna, malownicza trasa w sam raz na ciepłe i słoneczne, jesienne dni.

🚲 Trasa rowerowa: Niebieską trasą rowerową wokół Bielska-Białej. Stopień trudności: 3

Dystans: 77,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 235 m

Suma podjazdów: 1 292 m

Suma zjazdów: 1 280 m Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa przebiega po niebieskim szlaku rowerowym, biegnącym wokół Bielska-Białej. Trasa jest niezwykle ciekawa i urozmaicona, jednakże duża suma podjazdów, które musimy pokonać, kwalifikuje ją do trudnych. Sama pętla ma 52 km długości. Punkt początkowy obrałem w Mazańcowicach i dalej pojechałem w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara przez Wapienicę, Kamienicę, Mikuszowice Śląskie i Krakowskie, Straconkę, Kozy, Dolną Wieś, Hałcnów, Komorowice Krakowskie i Śląskie. Prawie cały dystans pokonujemy komfortowo drogami asfaltowymi i ścieżkami rowerowymi. Jedynie podczas dojazdu do pętli natrafiłem na kilkusetmetrowy odcinek zniszczonej ścieżki leśnej, ale zmrożony grunt umożliwił pokonanie tej przeszkody. Dodatkowo można zmodyfikować trasę i podjechać do paru ciekawych miejsc, które znajdują się nieopodal: zapora w Wapienicy, dolna stacja kolejki na Szyndzielnię, Błonia, czy też piękny Park Pałacowy w Kozach.

