Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 września?

Trasy rowerowe z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,28 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 621 m

Suma zjazdów: 619 m

Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Łatwa i przyjemna trasa, której niewątpliwego uroku dodała zimowa aura. Wałami wzdłuż rz. Wisły dojechałem do zapory na jez. Goczałkowickim. Po przejechaniu koroną zapory, udałem się do Czarnolesia, gdzie pokręciłem trochę po pięknie przyozdobionych bielą lasach.

Nawiguj