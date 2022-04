Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Rowerem w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 802 m

Suma zjazdów: 799 m

Murale, to rodzaj dzieła dekoracyjnego malarstwa ściennego. Coraz częściej możemy zobaczyć je na ścianach budynków w dużych miastach. Bielskie murale usytuowane są na prywatnych kamienicach, wieżowcu, budynkach użyteczności publicznej oraz na murach, czy ścianie oporowej przy ul. Partyzantów. Powstał przewodnik, który umożliwia zapoznanie się z pracami, ich autorami i lokalizacją. Przewodnik „Bielsko-Biała. Murale” jest bezpłatny. Można otrzymać go w Galerii Bielskiej BWA i w Punkcie Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej. Ja zaś postanowiłem przejechać szlak rowerem i uważam, że jest to ciekawa propozycja trasy na niedzielną wycieczkę. Polecam!

