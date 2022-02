Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 05 - 06 lutego mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Czechowic-Dziedzic warto sprawdzić w weekend 05 - 06 lutego.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 05 lutego w Czechowicach-Dziedzicach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 lutego w Czechowicach-Dziedzicach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: W Dniu Niepodległości. Stopień trudności: 2

Dystans: 62,57 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 901 m

Suma zjazdów: 905 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic W dniu 11 listopada w całej Polsce organizowane są marsze i biegi z okazji Dnia Niepodległości. Ja z kolei postanowiłem przejechać małą rundkę rowerem dla upamiętnienia tego wydarzenia. :) Obrałem kierunek na północ i ani się obejrzałem a już znalazłem się na rekreacyjnych terenach Paprocan. Po drodze zobaczyłem jak idą przygotowania do sezonu zimowego na rynku w Pszczynie, gdzie powstaje sztuczne lodowisko i natknąłem się na uroczystości związane z obchodami dzisiejszego święta. Po objechaniu jeziora Paprocańskiego udałem się w drogę powrotną przez Czarków, Radostowice, Pszczynę i Goczałkowice-Zdrój. W Radostowicach natknąłem się na ciekawostkę, którą jest okrągły dom. Bardzo fajna konstrukcja, ale jak tu komuś powiedzieć, że ma się swoje cztery kąty! :)) Bardzo udana przejażdżka, do pełni szczęścia zabrakło tylko kilku stopni więcej ciepła.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Hrobacza Łąka. Stopień trudności: 3

Dystans: 61,66 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 589 m

Suma podjazdów: 1 289 m

Suma zjazdów: 1 282 m Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36

Piękne lato tej jesieni zachęciło mnie do zdobycia Hrobaczej Łąki - jednego z wyższych szczytów zachodniej części Beskidu Małego. Na szczycie stoi 35-metrowy Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, który po zmroku jest oświetlony. Znajduje się tutaj także schronisko turystyczne powstałe w 1935 r. Pierwsza połowa trasy jest łatwa i przyjemna, niczym jesienny spacerek. Jedziemy przez Bestwinkę, Dankowice, Wilamowice, Hecznarowice, Kobiernice, Porąbkę. W Żarnówce Dużej skręcamy w prawo i zaczynamy zabawę! Czterokilometrowy, stromy podjazd doprowadzi nas do celu podróży. Średnie nachylenie wynosi 12%, miejscami dochodząc do 22%. Droga powrotna prowadzi przez przełęcz U Panienki, Lipnik, Bielsko-B. i Komorowice.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu zamku grodeckiego Stopień trudności: 2

Dystans: 71,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 160 m

Suma zjazdów: 1 101 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic Skoczów-Grodziec.

Obecny zamek zbudowany został w latach 1542–1580 przez kasztelana księcia cieszyńskiego Macieja z rodu Grodzieckich herbu Radwan w miejscu dawnego zamku. Przypuszcza się, że zachowane do dziś zabudowania zamkowe powstały prawdopodobnie pod koniec XIV wieku na miejscu drewnianego grodu z XII w który strzegł traktu handlowego wiodącego z Małopolski przez Śląsk Cieszyński na Morawy. Był własnością rodziny Grodeckich z Brodu (herbu Radwan) do połowy XVII wieku. Później kolejno stawał się rezydencją rodów Marklowskich (herbu Wieniawa) z Żebraczy, Sobków z Kornic oraz Larischów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Rundka pomiędzy dwoma miastami Stopień trudności: 1

Dystans: 35,14 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 683 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Tym razem łatwa i przyjemna przejażdżka pomiędzy Czechowicami-Dz. a Pszczyną. Głównymi punktami nawigacyjnymi były centra tych dwóch miast, a przy okazji odwiedzenie miejsc ciekawych i wartych uwagi.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Majowy wypad do Oświęcimia. Stopień trudności: 2

Dystans: 64,62 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 1 012 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic Przyszedł maj, a wraz z nim poprawa pogody i gdyby nie ten wiatr dochodzący do 30 km/h, byłoby wręcz idealnie. W doskonałych nastrojach pojechaliśmy na pierwszą majówkę tego roku. Po krótkich negocjacjach postanowiliśmy odwiedzić Stare Miasto w Oświęcimiu. Pojechaliśmy wzdłuż prawego brzegu Wisły przez Kaniów, Jawiszowice, Brzeszcze i Rajsko. Po odpoczynku i zregenerowaniu sił ruszamy w drogę powrotną. W Brzeszczach przekraczamy rzekę Wisłę i tym razem lewym brzegiem, przez Górę, Grzawę, Rudołtowice jedziemy do Goczałkowic-Zdroju, skąd już tylko kawałek do domu.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

W czasie pandemii więcej surfujemy po sieci