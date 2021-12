Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

W końcu pogoda eksplodowała, więc i ja ruszyłem z kopyta. Przejechałem trasę rowerową ze Strumienia do Jaworza. Oznakowana jest numer 192 C, kolorem czerwonym i przebiega przez: Strumień – Zabłocie – Czuchów – Jajostok – Cieszyńskie – Zaborze – Opitów – Porębiską – Iłownicę – Kępę – Rudzicę – Małą Rudzicę – Laryszówkę – Jasienicę – Spaloną – Nałęże (Jaworze). Ja pokonałem trasę w odwrotnym kierunku. Aby dostać się do Jaworza pojechałem sprawdzoną już trasą przez Ligotę, Międzyrzecze Dolne i Górne, Farzynę. Przed ruszeniem trasą 192C, zażyłem jeszcze inhalacji solankowej przy tężni w Jaworzu i w drogę... Trasa jest łatwa i przyjemna, piękna krajobrazowo dlatego ani się obejrzymy a już pokonamy 23 kilometrowy odcinek i znajdziemy się w Strumieniu. Tutaj atrakcją jest rynek i park miejski, gdzie o tej porze roku przepięknie kwitną tulipany. Droga powrotna przez Chybie, Landek, Miliardowice i Zabrzeg. Nawiguj

Stopień trudności: 2

Dystans: 55,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 823 m

Suma zjazdów: 818 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Wiosna to najlepsza pora roku na przejażdżkę wałami. Trawa jeszcze nie urosła, dzięki czemu nie musimy przedzierać się przez chaszcze. Mimo to, jazda jest mało komfortowa, ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię (dołki, kretowiny itp. przeszkody). Dobry rower górski bardzo pomoże w pokonaniu tego 9 km odcinka.

Aby dostać się do wałów jedziemy do Zarzecza przez Zabrzeg i Czarnolesie. Na trasie pojawia się przeszkoda w postaci braku przejazdu przez tory kolejowe. Proponuję nadłożyć trochę dystansu i objechać newralgiczne miejsce. Co prawda widoczność w obie strony jest bardzo dobra..., ale zakaz to zakaz!

Wał ciągnie się wzdłuż zatopionej wsi Zarzecze i doprowadzi nas do rz. Wisły w Strumieniu, gdzie osiągamy półmetek wycieczki.

W drodze powrotnej, aby nie jechać drogą wojewódzką o znacznym natężeniu ruchu, pojechałem trochę znakowanymi szlakami, a trochę polnymi drogami i miedzami, których pokonanie nie jest trudne pod warunkiem, że jest sucho! :)

Nawiguj