Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Rowerem w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 03 kwietnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,51 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 636 m

Suma zjazdów: 630 m

Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Pszczyna inwestuje w rozwój infrastruktury rowerowej i jako kolejne miasto udostępniła wypożyczalnie rowerów. Stacje rowerowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, na pszczyńskim rynku, na osiedlu Piastów, a także przy wjeździe na teren Ośrodka Sportów Wodnych. Będąc w tym pięknym mieście nie sposób nie odwiedzić Parku Zamkowego, czy Skansenu Wsi Pszczyńskiej, w której w ostatnią sobotę kwietnia postawiono "moja". Moja to przyozdobiony kolorowymi bibułkami co najmniej 10-metrowy pal symbolizuje nadejście wiosny, a także życie i płodność.

