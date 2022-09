Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 września?

Rowerem w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 89,14 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 900 m

Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Dzisiejsza propozycja to kolejna pętelka po Śląsku Cieszyńskim.

Tym razem celem podróży są Kończyce Wielkie. Jest to mała, ale piękna wioska, obfitująca w zabytki kultury i pomniki przyrody.

Do najważniejszych należą: Pałac barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; kościół drewniany pw. św. Michała Archanioła (jeden z największych na Śląsku Cieszyńskim, wybudowany w 1777 roku); dawna obora, obecnie stajnia na folwarku „Karłowiec” i przepiękne kilkusetletnie dęby szypułkowe Mieszko i Przemko.

Pierwsza część trasy prowadząca do Kończyc Wielkich to tzw. klasyk :)

Łatwa, spokojna trasa bez wysiłku doprowadzi nas do tego wspaniałego miejsca, które obowiązkowo trzeba zobaczyć!

Droga powrotna zaś, to coś dla smakoszy rowerowych wycieczek ;) Przebiega po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, obfitująca w niesamowite widoki i przepiękne panoramy, jednakże zdecydowanie bardziej wymagająca! Liczne ostre podjazdy i zjazdy dodają smaczku i nie ma czasu na nudę :)

Polecam!

