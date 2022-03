Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Dzisiejsza trasa prowadzi do Porąbki, gdzie znajduje się elektrownia wodna zbudowana w latach 1951–1954, spiętrzająca wody rzeki Soły. Wyruszamy z Czechowic-Dz. i jedziemy przez Komorowice, Bielsko-Białą, Straconkę. Tutaj zaczyna się najciekawszy etap podróży :) Musimy pokonać 6 km. podjazd pod górę. Nie ma tu jakiegoś ekstremalnego nachylenia, ale wdrapanie się na szczyt Przegibka, kosztuje nas trochę wysiłku! Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej i możemy delektować się szybkim zjazdem po nowo wyremontowanej nawierzchni drogi. Ani się obejrzymy i już jesteśmy w Międzybrodziu-Bialskim, skąd do celu już tylko kawałek drogi. Po chwili odpoczynku, zrobieniu kilku fotek ruszamy w drogę powrotną. Tym razem jedziemy przez Kobiernice, Kęty, Janowice, Bestwinę i Kaniów. Droga powrotna nie nastręcza trudności, mamy z górki, w większości poruszamy się drogami asfaltowymi a nam dodatkowo jeszcze udało się jechać z wiatrem. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Krótka i łatwa przejażdżka z Czechowic-Dziedzic do Jankowic. Jankowice - wieś położona w powiecie pszczyńskim, którą można porównać do Paryża... swoją wieżę Eiffla też mają :) Wracając odwiedziłem jeszcze Warownię Pszczyńskich Rycerzy. To nie tylko restauracja, ale miejsce z wieloma atrakcjami, istny raj dla dzieci. Nie zapomnijcie tylko zabrać ze sobą worka dukatów ;)

Nawiguj

Stopień trudności: 1

Dystans: 41,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 802 m

Suma zjazdów: 799 m