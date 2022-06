Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Trasy rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 1 398 m

Suma zjazdów: 1 395 m

Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Ponownie wybrałem się do Żor i otaczających lasów, aby odkryć nowe ścieżki i atrakcyjne miejsca. I tym razem się nie zawiodłem. Jazda wśród drzew i pomiędzy stawami, którym uroków dodaje różnorodność ptactwa i roślinności, jest bardzo przyjemna i relaksująca. Na trasie można natknąć się na takie perełki jak: domek na wodzie, czy źródełko z krystalicznie czystą wodą.

