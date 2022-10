Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 243 m

Suma podjazdów: 1 138 m

Suma zjazdów: 1 137 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Dzisiejsza trasa ma charakter rekreacyjno-edukacyjny. Oprócz wspaniałych widoków, które napotkamy po drodze, możemy zapoznać się z pięknymi okazami drzew wpisanymi do rejestru pomników przyrody. Za sprawą obelisku upamiętniającego bitwę pod Grunwaldem, przypomnimy sobie też trochę naszej historii. Wszystkie te atrakcje i wiele więcej znajdują się niedaleko Czechowic-Dz., w Jaworzu Nałężu. Kawałek dalej w Wapienicy, warto zrelaksować się i odpocząć na tarasie Krzywej Chaty nad zaporą. Powrót czerwonym szlakiem rowerowym łączącym Bielsko z Czechowicami.

