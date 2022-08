Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 81,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 837 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Końcówka lata, wspaniała bezwietrzna pogoda, nie pozostaje więc nic innego jak wskoczyć na rower i w drogę. Pomimo, że trasa liczy ponad 80 km, to ze względu na płaskie ukształtowanie terenu można zaliczyć ją do łatwych. Z Czechowic kierujemy się na Rudołtowice, Miedźną, Nowy Bieruń. Tutaj możemy odpocząć, podziwiając powstający nowy ogród "Mini arboretum". Teraz musimy podjąć decyzję: jedziemy w prawo czy w lewo? Rzut monetą i wypadło w prawo. Przejeżdżamy przez Bojszowy, Świerczyniec i skręcamy w Lasy Pszczyńskie. Stąd już tylko kawałek do Jeziora Paprocańskiego i nie można oprzeć się pokusie, objechania go ścieżką rowerową. Wracamy przez Kobiór i Pszczynę. I tak zakończyła się kolejna wspaniała wycieczka rowerowa. Gorąco polecam!

Nawiguj