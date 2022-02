Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Wycieczki rowerowe z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Czechowicach-Dziedzicach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 27 lutego w Czechowicach-Dziedzicach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 90,16 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 337 m

Suma podjazdów: 751 m

Suma zjazdów: 759 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Celem dzisiejszej wycieczki było wzgórze Tuł.

Szczyt znajduje się w Lesznej Górnej i ma wysokość 621 m n.p.m.

Na sam szczyt nie wjeżdżałem, objechałem górę trochę niżej :), chociaż i tak nie było łatwo.

Trasa przebiega asfaltową drogą, przez malownicze tereny Goleszowa, Dzięgielowa, Lesznej Górnej i Cisownicy. Oczywiście nie można pominąć pięknego Skoczowa, ale byłem tam już tyle razy, że potraktowałem go jako kolejny punkt trasy :)

