Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Rowerem z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Miodna wycieczka z rodzinką

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,9 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 489 m

Suma zjazdów: 474 m

Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Propozycja trasy na weekendowy wypad z dzieciakami. Atrakcją jest możliwość pokazania dzieciakom jak wyglądało dawniej życie na wsi i to wcale w nie tak odległych czasach. Kolejną atrakcją są różnorodne gatunki zwierząt, których w naszym codziennym otoczeniu nie mamy szans zobaczyć. A wszystkie te cuda znajdują się niedaleko Czechowic, w Pszczynie. Myśmy mieli dzisiaj szczęście i załapaliśmy się dodatkowo na degustację miodu i wyrobów z niego (ciasta, miodówka...), w Skansenie Wsi Pszczyńskiej.

