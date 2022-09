Trasy rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 września?

Wycieczki rowerowe w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 89,81 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 1 470 m

Suma zjazdów: 1 460 m

Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Dzisiaj obrałem kierunek północny, a punktem docelowym były Lasy Murckowskie. Trasa wiedzie w większości ścieżkami leśnymi, za wyjątkiem Tychów, gdzie pokręciłem trochę po miejskich ulicach.

W drodze powrotnej zahaczyłem o piękne Lędziny i dalej przez Bieruń i Lasy Pszczyńskie wróciłem do Czechowic-Dziedzic.

