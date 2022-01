Styczeń 2022 w Czechowicach-Dziedzicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czechowic-Dziedzic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ścieżki nordic walking do 11 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 1 - 2 stycznia”?

Przegląd grudnia 2021 w Czechowicach-Dziedzicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ścieżki nordic walking do 11 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 1 - 2 stycznia Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking niedaleko Czechowic-Dziedzic? Razem z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy tydzień (od 1 stycznia). Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać z Czechowic-Dziedzic na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy szlaki w odległości do 11 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało. 📢 Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym KARTKI Z ŻYCZENIAMI. Czy rok 2022 będzie równie pandemiczy jak ubiegły - czas pokaże! Wysłałeś już najbliższym życzenia sylwestrowe/noworoczne? Jeżeli nie, to służymy radą. W naszym materiale znajdziesz dużo życzeń w formie tekstowej - często wierszowane, śmieszne, poważne... , jak i KARTKI do wysłania na NOWY ROK. Sprawdź galerię kartek i życzeń

📢 Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij KARTKĘ bliskim przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

Prasówka styczeń Czechowice-Dziedzice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Czechowic-Dziedzic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bal sylwestrowy w PRL. Huczne imprezy trwały do białego rana. Pamiętacie te czasy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia W szarym PRL do zabawy sylwestrowej przykładano wielką wagę. W końcu to była noc, gdy balowano do rana: przy wódce, zakąskach koreczkach z ogórkiem, serem i parówką (bo szynki brakowało). Restauracje, sale balowe, remizy, a nawet szkoły pękały w szwach. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 70 XX wieku. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO