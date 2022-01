Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 08 - 09 stycznia wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic proponujemy na weekend 08 - 09 stycznia.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 1°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem bielskich murali. Stopień trudności: 1

Suma zjazdów: 799 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic Murale, to rodzaj dzieła dekoracyjnego malarstwa ściennego. Coraz częściej możemy zobaczyć je na ścianach budynków w dużych miastach. Bielskie murale usytuowane są na prywatnych kamienicach, wieżowcu, budynkach użyteczności publicznej oraz na murach, czy ścianie oporowej przy ul. Partyzantów. Powstał przewodnik, który umożliwia zapoznanie się z pracami, ich autorami i lokalizacją. Przewodnik „Bielsko-Biała. Murale” jest bezpłatny. Można otrzymać go w Galerii Bielskiej BWA i w Punkcie Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej. Ja zaś postanowiłem przejechać szlak rowerem i uważam, że jest to ciekawa propozycja trasy na niedzielną wycieczkę. Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Odkrywamy piękne, polskie wsie na nowo Stopień trudności: 2

Suma zjazdów: 847 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Tym razem zrobiłem małą rundkę po okolicznych wsiach na wschód od Czechowic-Dziedzic. Trasa przebiega malowniczymi bocznymi drogami, ukazując nam przepiękne wiejskie krajobrazy. Dominuje zieleń i żółć, a unoszący się zapach kwitnącego rzepaku potęguje te wspaniałe doznania. Jedziemy przez Bestwinę, Janowice, Starą Wieś, Hecznarowice do Wilamowic. Ten odcinek dostarcza największych doznań estetycznych, aczkolwiek nie należy do najłatwiejszych ze względu na pokonywane przewyższenia. Powrót już zdecydowanie spokojniejszy przez Dankowice, Beswinkę i Kaniów.

🚲 Trasa rowerowa: Brenna, a dla orłów bonus - Chata Wuja Toma. Stopień trudności: 3

Brenna to zaciszna górska miejscowość położona w dolinie rzeki Brennicy, u stóp malowniczych szczytów Beskidu Śląskiego, pomiędzy Ustroniem a Szczyrkiem. Brenna to wspaniałe miejsce na wypoczynek z dala od zgiełku miast, w otoczeniu czystej przyrody. Miejscowość zaskakuje turystów swymi urokami, licznymi ścieżkami rowerowymi i szlakami górskimi. Dojazd do Brennej jest łatwy i przyjemny po dobrych drogach i ścieżkach bez męczących podjazdów. Pierwszy etap to dojazd przez Zabrzeg, Landek, Iłownicę i Pierściec do Skoczowa. Dalej jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż Wisły i Brennicy. Ani się obejrzymy, a już jesteśmy w centrum Brennej. Po odpoczynku mamy dwa warianty powrotu: łatwy - wracając wzdłuż śladu naszej wycieczki odwiedzając jeszcze w pobliskich Górkach Małych "Chlebową Chatę", gdzie można upiec chleb, podpłomyki albo zrobić prawdziwy biały ser według tradycyjnej receptury, lub trudny i wyczerpujący, ale piękny widokowo i obfitujący w kolejne atrakcje. Ja miałem mało dlatego bez wahania wybrałem wariant drugi :) Żółtym szlakiem pieszym przez przełęcz Karkoszczonka, pojechałem do Chaty Wuja Toma. Stąd zjechałem do Szczyrku, po drodze odwiedzając Sanktuarium Maryjne "Na Górce" i dalej przez Buczkowice, Bystrą, Bielsko wróciłem do Czechowic.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla z Czechowic: wycieczka krajoznawczo-dydaktyczna Stopień trudności: 2

Dzisiejsza wycieczka to pętla, której celem było poznanie nowych ciekawych miejsc i ścieżek, a przebiegała przez Ligotę, Landek, Chybie, Drogomyśl, Pruchną, Dębowiec, Ochaby Małe, Pierściec i Iłownicę. Na trasie znajduje się zabytek - krzyż pokutny w Pruchnej. To jeden z ostanich na Śląsku Cieszyńskim świadków starego prawa, według którego skazany był zmuszony za swe złe uczynki wystawić na własny koszt lub własnymi siłami krzyż pokutny... W Dębowcu możemy trochę odpocząć, zażywając inhalacji solankowej w tutejszej tężni. Na pograniczu Iłownicy i Landeka odkryłem ciekawą twórczość artystyczną w postaci karmników. Wzdłuż ulicy na każdym drzewie i słupie znajdują się ciekawe i intrygujące domki dla ptaków.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Babią Górę Stopień trudności: 3

Ciekawe czy ktoś z Was był na Babiej Górze rowerem? Mi to się właśnie dzisiaj udało! Małe sprostowanie, taki drobny szczegół... nie chodzi tu o Diablaka (królową Beskidu Żywieckiego), a dzielnicę Łazów - Babią Górę :) Prawie to samo a jaka różnica... ale też jest pięknie. Choć dystans do przejechania nie jest długi, to ze względu na kilka męczących podjazdów zaliczyłem trasę do trudnych.

