Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 września?

Ścieżki rowerowe z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 873 m

Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Szukając miejsc, w których odnajdziemy piękno i uroki jesieni, wcale nie musimy jechać daleko. Doskonale nadają się do tego trasy biegnące pomiędzy stawami, jeziorkami, wzdłuż rzek, których w naszym regionie nie brakuje. Pojechałem przez Burzej , Podraj, Bronów, Landek, dalej jechałem, jechałem... aż do Gołysza dojechałem. Ani się obejrzałem a już 25 km trasy pokonałem :). Powrót przez Pierściec, Iłownicę, Landek, Bronów i Ligotę.

