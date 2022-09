Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 września?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,57 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 1 162 m

Suma zjazdów: 1 176 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Dzisiejsza trasa prowadzi do Bielska-Białej, w miejsca które na trwałe zapisały się w historii tego miasta. Nie wiem czy wszyscy wiecie, ale w Bielsku istniała komunikacja tramwajowa, uruchomiona 11 grudnia 1895r. Tramwaj elektryczny był trzecim tramwajem tego typu na ziemiach polskich, wcześniej zastosowano je tylko we Wrocławiu i we Lwowie. Podczas gdy po Bielsku jeździły już tramwaje elektryczne, Kraków, Warszawa, a nawet Wiedeń posiadały w dalszym ciągu konną trakcję tramwajową. W 1970r. podjęto decyzję o likwidacji linii, ostatni tramwaj zjechał do zajezdni 30 kwietnia 1971. Z historią Bielska-Białej nierozłącznie związany jest Fiat 126p, jeżeli chcecie poznać jego historię odwiedźcie muzeum pana Antoniego Przychodzienia. Zwiedzanie jest bezpłatne, w zamian mile widzialne są wszelkie części do malucha :) Droga powrotna jest bardzo urozmaicona i prowadzi po pagórkowatych terenach Sraconki, Lipnika i Kóz. Dalej jest już z górki, łatwo pokonujemy odcinek Pisarzowice, Wilamowice, Dankowice, Bestwinkę i już jesteśmy z powrotem w Czechowicach.

