Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w pobliżu Czechowic-Dziedzic? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści.

Dystans: 89,81 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 1 470 m

Suma zjazdów: 1 460 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Dzisiaj obrałem kierunek północny, a punktem docelowym były Lasy Murckowskie. Trasa wiedzie w większości ścieżkami leśnymi, za wyjątkiem Tychów, gdzie pokręciłem trochę po miejskich ulicach.

W drodze powrotnej zahaczyłem o piękne Lędziny i dalej przez Bieruń i Lasy Pszczyńskie wróciłem do Czechowic-Dziedzic.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przelotem z Kaniowa do Bielska-Białej. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 826 m

Suma zjazdów: 806 m Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36

Trasa przebiega pomiędzy dwoma lotniskami znajdującymi się w Kaniowie i Bielsku-Białej. Nasz "lot" odbywa się nad Czechowicami, Komorowicami, Starym Bielskiem i Aleksandrowicami.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Myszkując po okolicy. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 660 m

Suma zjazdów: 639 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Tym razem trasa łatwa i przyjemna, w sam raz dla dużych i małych cyklistów. Przebiega spokojnymi drogami o małym natężeniu ruchu, po terenach Burzeja, Ligoty, Miliardowic i Zabrzega.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zapora w Tresnej Stopień trudności: 3.0

Dystans: 75,84 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 438 m

Suma podjazdów: 1 103 m

Suma zjazdów: 1 104 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Celem wyprawy jest zapora w Tresnej. Trasa, ze względu na znaczne przewyższenie, nie jest łatwa. Jednakże przepiękne widoki, rekompensują nam trudy wycieczki. Rozpoczynamy w Cz.-Dz., dalej musimy pokonać niezbyt przyjazny odcinek dla rowerzystów, biegnący ulicami B.-B. Po minięciu Złotych Łanów, skręcamy na Straconkę. Stąd powoli zaczyna się podjazd na szczyt Przegibka, gdzie możemy na chwilę odsapnąć. Zjeżdżając w dół, szczególnie w początkowej fazie, ze względu na dość zniszczoną nawierzchnię, należy zachować ostrożność i rozsądek. Zjazd kończy się w Międzybrodziu Bialskim. Skręcamy w prawo i poruszamy się wzdłuż Jez. Międzybrockiego aż do Tresnej. Zapora wodna została wybudowana w latach 1960-1966. Rok później wybudowano Elektrownię Wodną Tresna. Na Jez. Żywieckim znajdują się liczne przystanie żeglarskie. W drodze powrotnej jedziemy wzdłuż Jez. Żywieckiego, kierując się na Łodygowice, Wilkowice, B.-B. i Cz.-Dz.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Cz.-Dz./ Bieruń/ Paprocany/ Pszczyna/ Cz.-Dz. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 81,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 837 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Końcówka lata, wspaniała bezwietrzna pogoda, nie pozostaje więc nic innego jak wskoczyć na rower i w drogę. Pomimo, że trasa liczy ponad 80 km, to ze względu na płaskie ukształtowanie terenu można zaliczyć ją do łatwych. Z Czechowic kierujemy się na Rudołtowice, Miedźną, Nowy Bieruń. Tutaj możemy odpocząć, podziwiając powstający nowy ogród "Mini arboretum". Teraz musimy podjąć decyzję: jedziemy w prawo czy w lewo? Rzut monetą i wypadło w prawo. Przejeżdżamy przez Bojszowy, Świerczyniec i skręcamy w Lasy Pszczyńskie. Stąd już tylko kawałek do Jeziora Paprocańskiego i nie można oprzeć się pokusie, objechania go ścieżką rowerową. Wracamy przez Kobiór i Pszczynę. I tak zakończyła się kolejna wspaniała wycieczka rowerowa. Gorąco polecam!

Nawiguj

