Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 01 - 02 stycznia mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Trasy rowerowe z Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Żory i okolice. Stopień trudności: 2

Dystans: 87,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 1 398 m

Suma zjazdów: 1 395 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Ponownie wybrałem się do Żor i otaczających lasów, aby odkryć nowe ścieżki i atrakcyjne miejsca. I tym razem się nie zawiodłem. Jazda wśród drzew i pomiędzy stawami, którym uroków dodaje różnorodność ptactwa i roślinności, jest bardzo przyjemna i relaksująca. Na trasie można natknąć się na takie perełki jak: domek na wodzie, czy źródełko z krystalicznie czystą wodą.

🚲 Trasa rowerowa: Zatopiona wieś - Zarzecze Stopień trudności: 2

Dystans: 55,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 034 m

Suma zjazdów: 1 015 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic Dzisiejsza trasa prowadzi do Zarzecza. Jeszcze 63 lata temu wieś miała ponad 3 tys. mieszkańców. W 1954 roku zostali wysiedleni, a Zarzecze zalano wodą, która dziś trafia do kranów w naszych domach. W miejscu wsi wybudowano bowiem zbiornik goczałkowicki wraz ze stacją uzdatniania wody. Tym właśnie sposobem moja babcia i ojciec trafili do Czechowic-Dziedzic :) W Zarzeczu był cmentarz, przy którego przenoszeniu pracowali więźniowie, po latach okazało się, że cmentarzysko nie zostało należycie uprzątnięte. Dochodziło do sytuacji, że dzieci na brzegu jeziora kopały czaszki jak piłki. Wówczas podjęto decyzję o zabetonowaniu dna jeziora.Trasa pomiędzy Landekiem i Chybiem przebiega przez Aleję Dębową, która ze względu na duży ruch i brak poboczy jest dość niebezpieczna. Newralgiczny odcinek można ominąć czerwonym szlakiem rowerowym, biegnącym między Iłownicą, Zaborzem i Mnichem.

🚲 Trasa rowerowa: Szuflandia - Wiślański Kingsajz Stopień trudności: 3

Dystans: 100,98 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 362 m

Suma podjazdów: 1 413 m

Suma zjazdów: 1 419 m Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36 Celem dzisiejszej wycieczki jest kraina Szuflandia. Kto oglądał film J. Machulskiego pt. "Kingsajz" wie o co chodzi, a kto nie oglądał polecam zobaczyć, choćby ze względu na występującą w nim Kasię Figurę ;) Szuflandia na naszej trasie, to ciekawe apartamenty w Wiśle Jaworniku, położone przy stoku narciarskim na zboczu góry Kiczera. Pokoje są w kształcie pootwieranych szuflad a w tych wysuniętych, przeszklonych pokojach znajdują się sypialnie. W okolicy możemy podziwiać przepiękne, malownicze panoramy lasów beskidzkich. Przy okazji wycieczki nie sposób, nie zawitać do centrum Wisły, a inne obowiązkowe miejsca, to: rynek w Ustroniu i starówka w Skoczowie. Do Wisły jechałem szosami przez Ligotę, Bronów, Landek, Iłownicę, Pierściec, Skoczów i Ustroń, a z powrotem ścieżkami rowerowymi wzdłuż Wisły. Gorąco polecam tę trasę na weekend.

🚲 Trasa rowerowa: Coś dla duszy i dla ciała. Stopień trudności: 3

Dystans: 88,18 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 368 m

Suma podjazdów: 1 662 m

Suma zjazdów: 1 642 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Celem dzisiejszej wyprawy było wzgórze Matyska, zaś w drodze powrotnej restauracja "Twoja Kolejka" w Łodygowicach, która przeszła kuchenne rewolucje. Z Czechowic-Dz. jedziemy przez Bielsko-B., Bystrą, Buczkowice, Godziszkę, Lipową do Radziechowa. Cały czas nabieramy wysokości ,a ostatni kilometr jest bardzo stromy i wyczerpujący. Ze wsi Radziechowy na szczyt wzgórza Matyska wiedzie oryginalna i kontrowersyjna droga krzyżowa, niektórzy zarzucają jej, że zawiera symbolikę masońską i satanistyczną. Światowe media bardzo dużo miejsca poświęcają fotografii, jaką wykonał 2 kwietnia 2006 r. na górze Matyska Grzegorz Łukasik. Ognisko zapłonęło w 2 rocznicę śmierci polskiego papieża. Słup ognia przypomina sylwetkę Jana Pawła II w charakterystycznym geście błogosławieństwa.

Przy dobrej widoczności ze szczytu możemy podziwiać przepiękne widoki na Bielsko-Białą, Beskid Mały, Żywiec, Jezioro Żywieckie, wiele szczytów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, w tym m.in. Skrzyczne, Babią Górę. W drodze powrotnej pojechaliśmy przez Przybędzę, Żywiec, Łodygowice, Wilkowice i Bielsko-Białą. W Łodygowicach, w lokalu "Twoja Kolejka" zjedliśmy obiad. Wystrój lokalu bardzo ładny, obsługa miła i sympatyczna, jedzenie poprawne, ale "łał" nie było... i mogłoby być trochę taniej.

🚲 Trasa rowerowa: Brenna, a dla orłów bonus - Chata Wuja Toma. Stopień trudności: 3

Dystans: 85,49 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 487 m

Suma podjazdów: 1 666 m

Suma zjazdów: 1 687 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Brenna to zaciszna górska miejscowość położona w dolinie rzeki Brennicy, u stóp malowniczych szczytów Beskidu Śląskiego, pomiędzy Ustroniem a Szczyrkiem. Brenna to wspaniałe miejsce na wypoczynek z dala od zgiełku miast, w otoczeniu czystej przyrody. Miejscowość zaskakuje turystów swymi urokami, licznymi ścieżkami rowerowymi i szlakami górskimi. Dojazd do Brennej jest łatwy i przyjemny po dobrych drogach i ścieżkach bez męczących podjazdów. Pierwszy etap to dojazd przez Zabrzeg, Landek, Iłownicę i Pierściec do Skoczowa. Dalej jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż Wisły i Brennicy. Ani się obejrzymy, a już jesteśmy w centrum Brennej. Po odpoczynku mamy dwa warianty powrotu: łatwy - wracając wzdłuż śladu naszej wycieczki odwiedzając jeszcze w pobliskich Górkach Małych "Chlebową Chatę", gdzie można upiec chleb, podpłomyki albo zrobić prawdziwy biały ser według tradycyjnej receptury, lub trudny i wyczerpujący, ale piękny widokowo i obfitujący w kolejne atrakcje. Ja miałem mało dlatego bez wahania wybrałem wariant drugi :) Żółtym szlakiem pieszym przez przełęcz Karkoszczonka, pojechałem do Chaty Wuja Toma. Stąd zjechałem do Szczyrku, po drodze odwiedzając Sanktuarium Maryjne "Na Górce" i dalej przez Buczkowice, Bystrą, Bielsko wróciłem do Czechowic.

