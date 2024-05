Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Czechowic-Dziedzic? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Czechowic-Dziedzic warto sprawdzić w weekend.

🚲 Trasa rowerowa: Przelotem z Kaniowa do Bielska-Białej. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 826 m

Suma zjazdów: 806 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Trasa przebiega pomiędzy dwoma lotniskami znajdującymi się w Kaniowie i Bielsku-Białej. Nasz "lot" odbywa się nad Czechowicami, Komorowicami, Starym Bielskiem i Aleksandrowicami.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Żylicy Stopień trudności: 3.0

Dystans: 97,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 688 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 754 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Żylica - niewielka, bardzo bystra górska rzeka w Beskidzie Śląskim i w Kotlinie Żywieckiej. Długość 23 km. Źródła na wysokości 900 - 940 m n.p.m. na północnych stokach Malinowa i Przełęczy Salmopolskiej. Od kilkuset lat wody Żylicy były wykorzystywane przez człowieka. Była ona jedną z "najpracowitszych" rzek polskich Beskidów: w XIX w. na przestrzeni niespełna 18 km jej wody wprawiały w ruch ok. 30 kół wodnych, napędzających urządzenia mechaniczne młynów, tartaków, foluszów, papierni itp. zakładów na terenie Szczyrku, Buczkowic, Rybarzowic i Łodygowic. Aby zacząć przygodę z Żylicą, musimy wydrapać się na Przełęcz Salmopolską :) Stąd pojedziemy do żródła (może raczej pójdziemy), żółtym szlakiem pieszym. To najbardziej wymagający odcinek trasy, około 200m prowadziłem rower a później to już była bułka z masłem ;)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Żory i okolice. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 1 398 m

Suma zjazdów: 1 395 m Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36

Ponownie wybrałem się do Żor i otaczających lasów, aby odkryć nowe ścieżki i atrakcyjne miejsca. I tym razem się nie zawiodłem. Jazda wśród drzew i pomiędzy stawami, którym uroków dodaje różnorodność ptactwa i roślinności, jest bardzo przyjemna i relaksująca. Na trasie można natknąć się na takie perełki jak: domek na wodzie, czy źródełko z krystalicznie czystą wodą.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Czechowicach-Dziedzicach

🚲 Trasa rowerowa: Wałami wzdłuż Wisły Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 942 m

Suma zjazdów: 890 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Jak w tytule, wybrałem się w przejażdżkę wałami wzdłuż rzeki Wisły. Odcinek z Kaniowa do Harmęży liczy około 20 km i przebiega po Wiślanej Trasie Rowerowej. Nawierzchnia na wałach jest różnorodna, od trawiastej, poprzez ziemną do kamienistej. Ogólnie jedzie się dobrze i bez większych problemów można ją pokonać, tym bardziej, że o tej porze roku nie jest jeszcze zarośnięta. Są miejsca, gdzie jakieś kundle obszczekają nas zajadle, ale zapewne ruch tutaj jest znikomy, dlatego mają jedyną okazję rozruszać kości ;) Droga powrotna głównie asfaltówkami przez Wilcze Doły, Przecieszyn, Jawiszowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż lasu i pomiędzy złocistym rzepakiem. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 895 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Dzisiejsza trasa przebiega przez Pszczynę, Piasek, Czarków, Radostowice, Brzeźce, Porębę i Goczałkowice-Zdrój. Jedziemy bocznymi drogami i ścieżkami, wzdłuż lasów i pomiędzy polami. Na niektórych odcinkach przydałby się rower górski, który lepiej radzi sobie w terenie, ale na trekingowym też damy radę :) Niedogodności w podróży zrekompensują nam przepiękne widoki, w których dominuje złocisty kolor rzepaku. W pokonaniu 50 kilometrowego dystansu, pomogą nam miejsca postoju, gdzie możemy odpocząć i posilić się. Atrakcyjnym miejscem przy trasie jest zbiornik Łąka, przy którym znajduje się zapora wodna i Ośrodek Sportów Wodnych MORiS.

Nawiguj

