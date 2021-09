Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 września w Czechowicach-Dziedzicach ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 19 września w Czechowicach-Dziedzicach ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 99,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 727 m

Suma zjazdów: 736 m

Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36

Dzisiaj pojechaliśmy odwiedzić naszych południowych sąsiadów Czechów.

Celem naszej podróży było miasto Karwina, gdzie można zobaczyć wiele atrakcyjnych miejsc. Należą do nich m.in.: Frysztat - pałac w stylu empirowym z końca XVIII wieku; rynek Masaryka z ratuszem z renesansową wieżą; kościół Podwyższenia Krzyża; most łukowy (zabytek techniki) na rzece Olzie.

Ciekawym miejscem jest też Karwińskie Morze - dzikie łowisko powstałe na terenach przykopalnianych. Próbowaliśmy objechać je w koło, jednakże ze względu na brak kładki na rzece, okazało się to niemożliwe.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w Gościńcu Zamkowym, w Kończycach Małych.

Śląsk Cieszyński to przepiękne, urokliwe tereny warte częstszego odwiedzania. Polecam!

Nawiguj