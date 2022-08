Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Rowerem w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Zapora w Tresnej

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 75,84 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 438 m

Suma podjazdów: 1 103 m

Suma zjazdów: 1 104 m

Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Celem wyprawy jest zapora w Tresnej. Trasa, ze względu na znaczne przewyższenie, nie jest łatwa. Jednakże przepiękne widoki, rekompensują nam trudy wycieczki. Rozpoczynamy w Cz.-Dz., dalej musimy pokonać niezbyt przyjazny odcinek dla rowerzystów, biegnący ulicami B.-B. Po minięciu Złotych Łanów, skręcamy na Straconkę. Stąd powoli zaczyna się podjazd na szczyt Przegibka, gdzie możemy na chwilę odsapnąć. Zjeżdżając w dół, szczególnie w początkowej fazie, ze względu na dość zniszczoną nawierzchnię, należy zachować ostrożność i rozsądek. Zjazd kończy się w Międzybrodziu Bialskim. Skręcamy w prawo i poruszamy się wzdłuż Jez. Międzybrockiego aż do Tresnej. Zapora wodna została wybudowana w latach 1960-1966. Rok później wybudowano Elektrownię Wodną Tresna. Na Jez. Żywieckim znajdują się liczne przystanie żeglarskie. W drodze powrotnej jedziemy wzdłuż Jez. Żywieckiego, kierując się na Łodygowice, Wilkowice, B.-B. i Cz.-Dz.

