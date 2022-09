Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 września?

Ścieżki rowerowe z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 92,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 604 m

Suma podjazdów: 1 461 m

Suma zjazdów: 1 464 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Równica (883 m n.p.m.) to bardzo popularny szczyt górski w Beskidzie Śląskim, położony pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy, ponad Ustroniem. Popularność Równicy wynika głównie z tego, że niemal na sam szczyt prowadzi droga asfaltowa, dzięki czemu jest to szczyt dla wszystkich, nie tylko wprawionych turystów, ale i starszych i tych z małymi dziećmi. Na turystów czeka tu wiele atrakcji: Koliba Pod Czarcim Kopytem - urokliwa karczma, imponujący Park Linowy na Równicy, z torem o długości ponad 400m, jeszcze dalej strzelnica dla dzieci, Izba u Harnasia i Schronisko PTTK. Nieco z boku Karczma z Extreme Park, który oferuje tor saneczkowy, tor pontonowy, a nawet karuzele. Spod szczytu rozciąga się rozległa panorama Beskidu Śląskiego ze szczytami: Czantorii Wielkiej, Małej, Skrzycznego, Soszowa, Baraniej Góry, Malinowskiej Skały.

