Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 19 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Na ławeczki pod Platanem

Stopień trudności: 2

Dystans: 51,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 980 m

Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Kozy są największą pod względem liczby ludności wsią Polski: liczą 12 744 mieszkańców. Największymi arakcjami są: pałac Czeczów, pochodzący z XVIII wieku, z zespołem parkowym i zabudowaniami dworskimi; kościół neoromańsko-neogotycki z początku XX wieku;

w parku dworskim jeden z najstarszych platanów w Polsce. To ponad 200-letnie drzewo zdobyło tytuł „Europejskiego Drzewa Roku” w zorganizowanym przez Klub Gaja konkursie ekologicznym w 2012 roku. Nad Kozami góruje 35 metrowy krzyż milenijny, stojący na szczycie Chrobaczej Łąki (828 m n.p.m.). Kto ma chęć i siły może podjechać do nieczynnego już kamieniołomu. Obecnie są to tereny rekreacyjne o niepowtarzalnej florze i faunie oraz strukturze geologicznej. Z półek skalnych można podziwiać przepiękne widoki na okolicę..., ale to już temat na następną wycieczkę ;)

