Ścieżki rowerowe do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwca?

Wokół jeziora Goczałkowickiego, to chyba najpopularniejsza trasa w moim regionie. Nadaje się zarówno dla amatorów dwóch kółek jak i bardziej zaawansowanych cyklistów jeżdżących bardziej wyczynowo. Ja dzisiaj potraktowałem ją trochę turystycznie, a trochę treningowo :)

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W dniu 11 listopada w całej Polsce organizowane są marsze i biegi z okazji Dnia Niepodległości. Ja z kolei postanowiłem przejechać małą rundkę rowerem dla upamiętnienia tego wydarzenia. :) Obrałem kierunek na północ i ani się obejrzałem a już znalazłem się na rekreacyjnych terenach Paprocan. Po drodze zobaczyłem jak idą przygotowania do sezonu zimowego na rynku w Pszczynie, gdzie powstaje sztuczne lodowisko i natknąłem się na uroczystości związane z obchodami dzisiejszego święta. Po objechaniu jeziora Paprocańskiego udałem się w drogę powrotną przez Czarków, Radostowice, Pszczynę i Goczałkowice-Zdrój. W Radostowicach natknąłem się na ciekawostkę, którą jest okrągły dom. Bardzo fajna konstrukcja, ale jak tu komuś powiedzieć, że ma się swoje cztery kąty! :)) Bardzo udana przejażdżka, do pełni szczęścia zabrakło tylko kilku stopni więcej ciepła. Nawiguj

Dzisiaj postanowiłem przejechać z Pawłowic do Pszczyny, niebieskim szlakiem rowerowym tzw. Plessówką. Do Pawłowic dostałem się trasą rowerową EuroVelo (R4), którą jedzie się bardzo łatwo i przyjemnie. Z Pawłowic ruszyłem Plessówką i po przejechaniu 45 km, znalazłem się w Pszczynie. Stan nawierzchni jest w miarę dobry, jedynie w Suszcu po wjeździe do lasu napotkamy krótki 500m odcinek jazdy po bezdrożu. Z połączenia dwóch tras wyszła całkiem fajna pętelka. Polecam!

