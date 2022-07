Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Jesień przybiera coraz piękniejsze barwy dlatego proponuję łatwą i króką trasa w sam raz na jesienne wypady. Z Czechowic-Dziedzic jedziemy do Pszczyny, gdzie Bulwarem nad Pszczynką pojedziemy przez cześć pszczyńskiego parku zwanego Dziką Promenadą (lub Zwierzyńcem), który powstał po 1792 r. na dnie osuszonego ogromnego Stawu Pszczyńskiego. Dalej przez Porębę dojeżdżamy do zapory wodnej na zbiorniku Łąka. Ze względu na bardzo błotniste i grząskie ścieżki polne, zmuszony byłem trzymać się dróg utwardzonych i asfaltowych. Wracając, po drodze mamy jeszcze jedną zaporę, tym razem na jez. Goczałkowickim. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,53 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 157 m

Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Dzisiaj postanowiłem przejechać z Pawłowic do Pszczyny, niebieskim szlakiem rowerowym tzw. Plessówką. Do Pawłowic dostałem się trasą rowerową EuroVelo (R4), którą jedzie się bardzo łatwo i przyjemnie. Z Pawłowic ruszyłem Plessówką i po przejechaniu 45 km, znalazłem się w Pszczynie. Stan nawierzchni jest w miarę dobry, jedynie w Suszcu po wjeździe do lasu napotkamy krótki 500m odcinek jazdy po bezdrożu. Z połączenia dwóch tras wyszła całkiem fajna pętelka. Polecam!

