Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 03 kwietnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 100,98 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 362 m

Suma podjazdów: 1 413 m

Suma zjazdów: 1 419 m

Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36

Celem dzisiejszej wycieczki jest kraina Szuflandia. Kto oglądał film J. Machulskiego pt. "Kingsajz" wie o co chodzi, a kto nie oglądał polecam zobaczyć, choćby ze względu na występującą w nim Kasię Figurę ;) Szuflandia na naszej trasie, to ciekawe apartamenty w Wiśle Jaworniku, położone przy stoku narciarskim na zboczu góry Kiczera. Pokoje są w kształcie pootwieranych szuflad a w tych wysuniętych, przeszklonych pokojach znajdują się sypialnie. W okolicy możemy podziwiać przepiękne, malownicze panoramy lasów beskidzkich. Przy okazji wycieczki nie sposób, nie zawitać do centrum Wisły, a inne obowiązkowe miejsca, to: rynek w Ustroniu i starówka w Skoczowie. Do Wisły jechałem szosami przez Ligotę, Bronów, Landek, Iłownicę, Pierściec, Skoczów i Ustroń, a z powrotem ścieżkami rowerowymi wzdłuż Wisły. Gorąco polecam tę trasę na weekend.

