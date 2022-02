Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 19 - 20 lutego?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Żylicy

Stopień trudności: 3

Dystans: 97,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 688 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 754 m

Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Żylica - niewielka, bardzo bystra górska rzeka w Beskidzie Śląskim i w Kotlinie Żywieckiej. Długość 23 km. Źródła na wysokości 900 - 940 m n.p.m. na północnych stokach Malinowa i Przełęczy Salmopolskiej. Od kilkuset lat wody Żylicy były wykorzystywane przez człowieka. Była ona jedną z "najpracowitszych" rzek polskich Beskidów: w XIX w. na przestrzeni niespełna 18 km jej wody wprawiały w ruch ok. 30 kół wodnych, napędzających urządzenia mechaniczne młynów, tartaków, foluszów, papierni itp. zakładów na terenie Szczyrku, Buczkowic, Rybarzowic i Łodygowic. Aby zacząć przygodę z Żylicą, musimy wydrapać się na Przełęcz Salmopolską :) Stąd pojedziemy do żródła (może raczej pójdziemy), żółtym szlakiem pieszym. To najbardziej wymagający odcinek trasy, około 200m prowadziłem rower a później to już była bułka z masłem ;)

