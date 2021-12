Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 18 - 19 grudnia mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Czechowic-Dziedzic warto wybrać w weekend 18 - 19 grudnia.

Trasy rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 19 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%. 🚲 Trasa rowerowa: Po lasach kobiórskich przed zachodem słońca. Stopień trudności: 1

Dystans: 43,8 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 918 m

Suma zjazdów: 907 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Łatwa i niedługa trasa po lasach kobiórskich na zakończenie dnia. Zachód słońca jest piękny nie tylko nad morzem, czy jeziorem! W lesie też ma swój urok, szczególnie gdy z jednej strony możemy podziwiać wschód księżyca a z drugiej zachód słońca. Jeżeli nie wierzycie przekonajcie się sami na własne oczy!

🚲 Trasa rowerowa: Już zachodzi czerwone słoneczko... Stopień trudności: 2

Dystans: 35,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 704 m

Suma zjazdów: 706 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Niedzielne popołudnie, pyszny obiad... do pełni szczęścia brakuje tylko trochę ruchu ;) Chociaż pogoda mroźna, to pięknie świecące słońce zachęca do przejechania małej rundki. Kieruję się na Bestwinę, Hałcnów, Komorowice Krakowskie i Śląskie, dalej Mazańcowice, Ligotę, Burzej. Największą atrakcją podczas pokonywania trasy był zachód słońca. Okazuje się, że nie tylko nad morzem czy w górach wygląda on pięknie, ale i w najbliższej okolicy może nas urzec! Kolejną ciekawostką były tajemnicze ślady na drodze, czyżby były to stopy Yeti? :)

🚲 Trasa rowerowa: Nad słoneczny Balaton. Stopień trudności: 2

Dystans: 115,28 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 286 m

Suma zjazdów: 1 283 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Wreszcie upalna pogoda dotarła na południe Polski. Nic tylko wskoczyć na rower i szukać zimnej wody dla ochłody. Pojechałem obadać dwa zalewy znajdujące się w Trzebini. Pierwszy to sztuczny zalew Balaton, położony w centrum miasta, w nieczynnym wyrobisku kamieniołomu,. Woda akwenu jest w pierwszej klasie czystości. Jego powierzchnia wynosi około 3 ha, a średnia głębokość około 9,5 m. Krystaliczna woda zachęca do kąpieli, jednakże minusem jest unoszący się bardzo nieprzyjemny zapach z pobliskiej rafinerii. Komfortowe warunki tylko przy sprzyjających wiatrach :) Drugi zbiornik to Zalew Chechło - jego powierzchnia liczy ok. 54 ha. Znajduje się na skraju Puszczy Dulowskiej, z dwóch stron otoczony lasami. Część zalewu jest zagospodarowana i przygotowana na przyjęcie turystów, natomiast północną część pozostawiono w stanie dzikim i jest to wspaniałe miejsce dla obserwacji ptaków, poszukiwania roślin oraz dla amatorów wędkarstwa.

🚲 Trasa rowerowa: Polak i Czech dwa bratanki. Stopień trudności: 3

Dystans: 99,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 727 m

Suma zjazdów: 736 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Dzisiaj pojechaliśmy odwiedzić naszych południowych sąsiadów Czechów.

Celem naszej podróży było miasto Karwina, gdzie można zobaczyć wiele atrakcyjnych miejsc. Należą do nich m.in.: Frysztat - pałac w stylu empirowym z końca XVIII wieku; rynek Masaryka z ratuszem z renesansową wieżą; kościół Podwyższenia Krzyża; most łukowy (zabytek techniki) na rzece Olzie.

Ciekawym miejscem jest też Karwińskie Morze - dzikie łowisko powstałe na terenach przykopalnianych. Próbowaliśmy objechać je w koło, jednakże ze względu na brak kładki na rzece, okazało się to niemożliwe.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w Gościńcu Zamkowym, w Kończycach Małych.

Śląsk Cieszyński to przepiękne, urokliwe tereny warte częstszego odwiedzania. Polecam!

