Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic warto wybrać w weekend.

Dystans: 86,99 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 874 m

Suma zjazdów: 872 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic Ze względu na wyjątkowo gorące i suche lato tegoż roku, postanowiliśmy naocznie sprawdzić jak wyglądają zasoby wodne w naszych okolicach. Na celownik obraliśmy rzekę Sołę oraz jeziora Międzybrodzkie i Żywieckie. Stan wód jest bardzo niski, miejscami środkiem jeziora można spacerować, a woda sięga po kostki w nogach. Trasa przebiegała przez Dankowice, Hecznarowice, Kobiernice, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Żywiec, Łodygowice, Wilkowice i Bielsko.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Przegibek do elektrowni w Porąbce. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 431 m

Suma podjazdów: 1 295 m

Suma zjazdów: 1 287 m Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa prowadzi do Porąbki, gdzie znajduje się elektrownia wodna zbudowana w latach 1951–1954, spiętrzająca wody rzeki Soły. Wyruszamy z Czechowic-Dz. i jedziemy przez Komorowice, Bielsko-Białą, Straconkę. Tutaj zaczyna się najciekawszy etap podróży :) Musimy pokonać 6 km. podjazd pod górę. Nie ma tu jakiegoś ekstremalnego nachylenia, ale wdrapanie się na szczyt Przegibka, kosztuje nas trochę wysiłku! Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej i możemy delektować się szybkim zjazdem po nowo wyremontowanej nawierzchni drogi. Ani się obejrzymy i już jesteśmy w Międzybrodziu-Bialskim, skąd do celu już tylko kawałek drogi. Po chwili odpoczynku, zrobieniu kilku fotek ruszamy w drogę powrotną. Tym razem jedziemy przez Kobiernice, Kęty, Janowice, Bestwinę i Kaniów. Droga powrotna nie nastręcza trudności, mamy z górki, w większości poruszamy się drogami asfaltowymi a nam dodatkowo jeszcze udało się jechać z wiatrem.

🚲 Trasa rowerowa: Po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego Stopień trudności: 3.0

Dystans: 94,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 510 m

Suma podjazdów: 1 662 m

Suma zjazdów: 1 672 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic Trasa przebiega po malowniczych Terenach Beskidu Małego. Z Czechowic-Dz. zataczamy pętlę jadąc przez Bielsko-Białą, Przegibek, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Tresną, Oczków, Kocierz, Targanice, Czaniec, Kęty, Wilamowice, Dankowice i Kaniów. Po drodze otoczeni jesteśmy pasmami górskimi, które tworzą niesamowite widoki i przepiękne panoramy. Do pokonania mamy dwie przełęcze: Przegibek i Kocierz. O ile Przegibek nie jest jakimś większym wyzwaniem, to Kocierz spowoduje podniesienie tętna do max. wartości :) Dlatego od razu uprzedzam, że trasa jest dla tych co lubią się zmęczyć i wylać litry potu. Zanim dotrzemy do półmetka naszej wyprawy atrakcją na trasie jest jezioro Międzybrodzkie i Żywieckie, z zaporą i elektrownią wodną. Dla tych, którym uda się wdrapać na przełęcz i zabrali ze sobą kartę bankomatową, czeka zasłużony odpoczynek w Hotelu & SPA Kocierz. Do dyspozycji mamy karczmę, basen, kort tenisowy, paintball, park linowy i wiele innych atrakcji. W gratisie zaś, wszyscy otrzymują prawie 10 km zjazd w dół... :D Polecam wszystkim tę trasę i mimo dużego wysiłku, wspaniałe przeżycia gwarantowane!!!

🚲 Trasa rowerowa: Zator - fabryka rozrywki. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 882 m

Suma zjazdów: 1 883 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Celem dzisiejszej wycieczki jest Zator. Miasto położone nad Skawą, w Kotlinie Oświęcimskiej. Znane z hodowli ryb – zwłaszcza karpia królewskiego – i cyklicznej imprezy, Zatorskie Dni Karpia. Stolica Doliny Karpia. Drugie oblicze Zatoru to "fabryka rozrywki". Znajduje się tu lunapark „Zatorland” w skład którego wchodzi: Park Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologii, Park Bajek i Stworzeń Wodnych oraz Park Owadów. Zaś dla rządnych ekstremalnych doznań i wrażeń polecam największy rodzinny park rozrywki w Polsce „Energylandię”. Trasa prowadzi przez Kaniow, Brzeszcze i Oświęcim skąd dalej jedziemy 20 kilometrową, asfaltową ścieżką wzdłuż rzeki Wisły. Droga powrotna przebiega przez Polankę Wielką, Zasole, Jawiszowice, Dankowice i Kaniów.

🚲 Trasa rowerowa: Szuflandia - Wiślański Kingsajz Stopień trudności: 3.0

Dystans: 100,98 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 362 m

Suma podjazdów: 1 413 m

Suma zjazdów: 1 419 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Celem dzisiejszej wycieczki jest kraina Szuflandia. Kto oglądał film J. Machulskiego pt. "Kingsajz" wie o co chodzi, a kto nie oglądał polecam zobaczyć, choćby ze względu na występującą w nim Kasię Figurę ;) Szuflandia na naszej trasie, to ciekawe apartamenty w Wiśle Jaworniku, położone przy stoku narciarskim na zboczu góry Kiczera. Pokoje są w kształcie pootwieranych szuflad a w tych wysuniętych, przeszklonych pokojach znajdują się sypialnie. W okolicy możemy podziwiać przepiękne, malownicze panoramy lasów beskidzkich. Przy okazji wycieczki nie sposób, nie zawitać do centrum Wisły, a inne obowiązkowe miejsca, to: rynek w Ustroniu i starówka w Skoczowie. Do Wisły jechałem szosami przez Ligotę, Bronów, Landek, Iłownicę, Pierściec, Skoczów i Ustroń, a z powrotem ścieżkami rowerowymi wzdłuż Wisły. Gorąco polecam tę trasę na weekend.

